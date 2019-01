Futsal, Mattioli sul suo passaggio al Cesena: "Fatico ancora a crederci"

Il pivot classe '95 ha da poco lasciato il Murata per approdare in Serie B.

Tra i 14 convocati da Osimani c'è anche il pivot classe '95 Alex Mattioli, fresco di passaggio dal Murata al Cesena, in Serie B. Un trasferimento inaspettato, come ammette lo stesso giocatore. Che si allena coi romagnoli già da qualche mese e attende il ritorno della Macedonia per la "prima" con la nuova maglia. Sentiamolo.



Dall'inviato a Skopje,

Riccardo Marchetti