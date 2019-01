Futsal, qualificazioni Mondiali: San Marino è a Skopje

Domani comincia il Gruppo C del Preliminary Round: gli avversari sono Albania, Macedonia e Grecia.

In Macedonia – da pochi giorni ufficialmente “del Nord” – per affrontare tutto il sud dei Balcani. La settimana dei Preliminary Round dà il via alla corsa ai Mondiali di futsal del 2020 e San Marino è di scena a Skopje. Che come tutto lo Stato, per accontentare i capricci greci, si sta smarcando dai riferimenti alla Macedonia antica. A partire dall'aeroporto dello sbarco biancazzurro, da un anno non più dedicato ad Alessandro Magno ma solo Internazionale, per l’occasione circondato dal paesaggio innevato.



Manca Ercolani, fermato per tre turni a causa del rosso preso con la Moldavia nell'ultimo match ufficiale, unica assenza forzata nel gruppo dei 14 di Osimani. Atteso all'aeroporto, oltre che dal bianco, anche dalla scorta, che l’accompagna fino al complesso che comprende alloggio e palazzetto che ospita il Gruppo C, le cui migliori due passano al Main Round. Nel girone, San Marino pare una sorta di intruso in una riunione di condominio. C’è l’Albania, da affrontare domani alle 17:30. Poi la Macedonia, la meglio piazzata nel ranking, da sfidare venerdì alle 20. Infine, alle 17:30 di domenica, sotto con la Grecia. Sulla strada dei biancazzurri per la terza volta di fila, tra qualificazioni mondiali ed europee: nel 2015 come nel 2017 finì con un risicato successo ellenico, in ambedue i casi con un solo gol di scarto.



Dall'inviato a Skopje,

Riccardo Marchetti



Nel servizio l'intervista a Fabio Gasperoni, centrale della nazionale sammarinese di futsal.



I CONVOCATI DEL CT OSIMANI



Portieri: 1 Protti (Fiorentino), 12 Cecchetti (Juvenes)



Centrali: 14 Casadei (Pennarossa), 9 Gasperoni (Rimini), 11 Michelotti (Tre Fiori)



Laterali: 10 Belloni (Fiorentino), 13 Colombini (Viserba), 2 Cupi (Domagnano), 6 Felici (Murata), 4 Franciosi (Fiorentino), 3 Moretti (Rimini), 8 Stolfi (Tre Fiori)



Pivot: 7 Busignani (Fiorentino), 5 Mattioli (Cesena)