Serie C coppa Italia: il Monza elimina il Novara. Sfortunato auto goal di Elia Benedettini

Il Consiglio Federale vara il nuovo format dei campionati: Serie B 2019-2020 a 20 squadre con 5 promozioni dalla C per integrare l'organi

Il Monza la sblocca in apertura. Palazzi dalla bandierina, colpo di testa di Negro che diventa una sponda per il secondo colpo di testa ad opera di Lora, posizione dubbia, palla sulla traversa e che rientrando in campo sbatte sul portiere della Nazionale sammarinese e del Novara Elia Benedettini. Solo sfortunato nell'occasione il portiere sammarinese che nel ricadere viene centrato dal pallone che finisce dentro. Insistono i rossi della brianza ma con tiri da fuori senza pretese, il più convincente è questo di Palazzi che termina alto. Sotto gli occhi di Galliani, e del brasiliano Paquetà il trequartista del Milan in tribuna per il fratello Matheus rimasto però in panchina,

Benedettini preciso sui piedi a favore di un compagno di squadra che scivola nel momento del controllo,recupera palla Armellino, il quale scambia con Ceccarelli, chiuso il triangolo, Armellino controllo e scarico fuori di poco con Benedettini proteso ma che non tocca il pallone. Il portiere sammarinese deve allungarsi poco dopo per deviare un cross pericoloso dalla destra, poi sulla successiva conclusione è determinante la respinta in angolo di Tartaglia. Si vede anche il Novara su calcio piazzato, Gonzales forte e teso Sommariva bravissimo a metterla lontano dall'area di rigore. Grande numero di Stoppa, ma rimedia solo la punizione dal limite. Buzzegoli sul primo palo, Sommariva ancora attentissimo. Di la Monza pericoloso sempre dalle inattive: Brighenti alza troppo la mira. Uno dei migliori è senza dubbio Sommariva, Bellich forte e teso, il portiere del Monza è sontuoso e respinge ancora. E' l'ultima cosa da vedere. Al Brianteo di Monza, Monza batte Novara 1-0 il Monza ora affronterà mercoledi 6 febbraio in casa la vincente di Pro Vercelli-Alessandria



L.G