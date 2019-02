Coppa Italia: Lazio in semifinale. Inter eliminata, Spalletti rischia

Inter – Lazio 4-5 dopo i calci di rigore. Sbagliano Martinez e Nainggolan

Passa il turno una Lazio che a tratti ha dominato un'Inter ancora lontana da uno standard accettabile. I biancocelesti hanno sbloccato l'incontro con Ciro Immobile al terzo minuto del secondo tempo supplementare dopo che i 90 si erano chiusi sullo 0-0. I neroazzurri hanno agguantato l'1-1 al 121esimo. Fallo di Milinkovic Savic su D'Ambrosio e calcio di rigore in extremis calciato da Icardi che porta l'Inter alla lotteria dagli undici metri. Sbagliano Lautaro Martinez e Radja Nainggolan un po' l'emblema in negativo di questa Inter di Luciano Spalletti irriconoscibile nell'ultimo periodo.

Questa mattina vertice tra il tecnico e la società neroazzurra. L'allenatore di Certaldo ha il contratto in scadenza nel 2021, ma per restare sulla panchina dell'Inter ha l'obbligo di centrare il piazzamento in Champions e di alzare almeno un trofeo, l'ultimo rimasto è l'Europa League. La Lazio ritrova il Milan in semifinale di Coppa Italia esattamente a distanza di 12 mesi. Lo scorso anno fu il Milan a centrare la finale, poi persa con la Juventus.



L.G