Il Rimini si accontenta del pari con la Giana Erminio e allunga la striscia positiva



Secondo 0-0 consecutivo al Neri per il Rimini di Marco Martini, dopo quello con il Vicenza, arriva quello con la Giana Erminio diretta concorrente per la salvezza. Vince la paura tra due squadre che hanno preferito allungare le rispettive strisce positive, 3 risultati utili per entrambe, piuttosto che farsi del male. Il primo squillo è del Rimini. Alimi per Guibre, l'esterno del Burkina Faso fa partire un sinistro fiondato che termina alto non di molto. Breack Giana poco dopo la mezz'ora. Dalla Bona ruba la sfera, fa qualche metro palla al piede poi invece che cerare la potenza prova la precisione Nava è sulla traiettoria.

Ripresa, Montanari lancio verso il centro dell'area, Volpe spizzica di testa ma non basta, perchè non trova la porta. Sempre biancorossi pericolosi Guibre sfonda a sinistra e mette al centro un cross rasoterra che attraversa tutta l'area piccola e non viene raccolto sul secondo palo da Simoncelli. Nella Giana è sempre Dalla Bona, punizione dal limite, senza causare problemi a Nava. Il Rimini meriterebbe qualcosa in più soprattutto quando Volpe si inventa la giocata liberandosi di due avversari, poi con il destro centra in pieno la traversa.

Al Romeo Neri di Rimini, Rimini – Giana Erminio 0-0

L.G