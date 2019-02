Coppa di C: Imolese-Carrarese 2-1

Imolese ai quarti in rimonta con tanta fatica contro una Carrarese migliore per un tempo, anche se è di Mazzini la prima parata su Rossetti.



Cominciano i toscani a macinare, Latte Lath si fa vedere, Turrin alza in angolo. Occasionissima ospite minuto 8, Cardoselli sfonda e la mette, Biasci di testa sbatte sul palo a portiere battuto. Monologo Carrara, Turrin accenna l'uscita Latte Lath mordibo e si chiude li. Altra occasione toscana, Cardoselli di forza prova il tiro che Turrin disinnesca in angolo e dall'angolo secondo legno marmifero di giornata, girata di Rostia e appunto palo. In tutta sta carrara si vede l'Imolese, contropiede di Rossetti e palla vicinissima al bersaglio. Prima dell'intervallo il meritato fin lì vantaggio della squadra di Baldini: Cardoselli sulla corsa di Latte Lath, sinistro e 0-1.



Ripresa e ritmi notevolmente più bassi. Arriva la punizione del pari. La calcia Giovinco sulla valvola e trova l'1-1 lui che della Carrararese è l'ex. Imola ha il merito di crederci e completare l'uno due. Alari perde il rimpallo con Belcastro e fa fallo. Il rigore fa esplodere il Galli e Boccardi dal dischetto ribalta la situazione. Nel finale brivido per un'incusione di Latte Lath e Piscopo che in posizione di sparo viene murato da Zucchetti che salva il 2-1 e uno storico quarto per l'Imolese.