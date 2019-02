Coppa Italia di C, Vicenza ai quarti: 3-1 sulla FeralpiSalò

Sul Garda i berici vengono lanciati dalla doppietta di Maistrello.

In casa della FeralpiSalò, Serena lascia in panca Guerra – bomber ritrovato che coi bresciani è stato capocannoniere – e lancia Maistrello, venendo premiato per la scelta: doppietta dell'ex Ravenna e 3-1 per il Vicenza, promosso ai quarti di Coppa Italia di C.



Il centravanti comincia a darsi da fare in un primo tempo scarso di emozioni, aperto da una punizione di Ferretti che non sorprende Albertazzi. Discorso diametralmente opposto per Livieri, che sul piazzato di Curcio fa un passo verso la terra di nessuno: un invito a nozze per Maistrello, cui non resta che scavalcarlo di testa. Da opportunista – ma di piede – anche la rete del raddoppio: Bovo riceve a destra da Zonta e imbuca, Maistrello va in anticipo d'esterno e trova il tunnel su Magnino, con Livieri, stavolta, del tutto impotente.



L'accorcio della Feralpi ha dinamiche pressoché identiche: Pesce in verticale a smarcare Mattia Marchi, palla in mezzo e spaccata vincente di Vita, sfuggito al controllo di Stevanin. Partita riaperta, ma solo per 3'. Il nuovo sigillo è di Curcio, che sul cross di Tronco svetta tra Guidetti e Legati e la angola dove Livieri non arriva. L'attaccante cerca a sua volta il raddoppio con un destro a giro dalla distanza, mancando di poco il capolavoro.



Intanto Legati non riesce a produrre nemmeno nell'area opposta, mancando il controllo e favorendo il ritorno di Pasini e Albertazzi. Pasini che, in pieno recupero, s'aggrappa a Caracciolo e l'attera nel box, per l'arbitro però il fallo è dell'Airone e finisce qui.



RM