Serie C Girone B: Attesa per la 25°. Le tre romagnole tutte in trasferta

Continua la scalata verso la serie B per il Pordenone, il prossimo ostacolo si chiama Vicenza e i ramarri di Tesser sono attesi al Menti in un incontro che rappresenta il clou per quanto riguarda la 25esima di Serie C Girone B.



La giornata comincia alle 14.30 con lo scontro salvezza Giana Erminio- Fano. Alla stessa ora match molto interessante tra due squadre che stanno attraversando il magic moment come Gubbio – Imolese. I padroni di casa detengono record di imbattibilità al Barbetti, l'Imolese oltre ad essere terza in classifica ha appena passato il turno in Coppa Italia. Ternana – Virtus Vecomp Verona e Vis Pesaro – Renate sono le altre partite in programma alle 14.30. 4 match alle 16.30. Di Vicenza – Pordenone abbiamo già parlato, l'altro incontro di cartello è quello che si gioca al Nereo Rocco di Trieste tra le due maggiori pretendenti al posto migliore in ottica play off.

Triestina – Monza, FeralpiSalò – Albinoleffe e Sambenedettese – Ravenna sono gli altri due incontri. Il Ravenna dopo aver battuto la Fermana va alla ricerca di altri punti play off con una diretta concorrente per gli spareggi promozione . Il tecnico giallorosso Luciano Foschi sarà ospite lunedi 11 febbraio di Cpiace, trasmissione di approfondimento sulla serie C in onda alle ore 21 su San Marino RTV

Il programma della 25° si chiude domani alle 18.30 con Teramo – Rimini. Per i biancorossi di Marco Martini un altro test insidioso. Il Rimini ha 3 punti di vantaggio rispetto al Teramo e anche se l'obiettivo è sempre la posta piena anche un pareggio a Teramo verrebbe accolto bene perchè consentirebbe di continuare la striscia positiva e di tenere a distanza una concorrente alla salvezza diretta.



L.G