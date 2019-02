Serie D: al Manuzzi si gioca il derby romagnolo Cesena-Santarcangelo

Si affrontano due squadra che stanno affrontando momenti diametralmente opposti: bianconeri capolista, clementini in piena zona play-out. Si gioca al Manuzzi alle 15.

Il Cesena si sta preparando al suo ennesimo derby. E non finisce qui perchè, dopo l'anticipo di domani alle 15 con il Santarcangelo, la squadra di Beppe Angelini sarà di scena al “Tullo Morgagni” contro il Forlì. Il programma parla chiaro però: prima c'è il Santarcangelo e si pensa ai clementini.



Quella che, all'andata, era uno scontro al vertice ora si è trasformato in un vero e proprio testacoda. Il Cavalluccio ha cominciato a correre a non volersi più fermare. 60 punti in 25 giornate, 10 vittorie nelle ultime 11 partite e +8 sul Matelica secondo che ha accorciato con il successo sul Pineto nel recupero. Il Santarcangelo è terz'ultimo con appena 22 punti conquistati ed una vittoria che manca dal 14 ottobre proprio contro il Pineto per 2-1. 7 giorni dopo quel match, il netto 4-0 bianconero al “Mazzola” di Santarcangelo con la tripletta di Ricciardo. GR9 è il bomber indiscusso di questo Cesena : 15 reti segnate, capocannoniere del girone.



La situazione del Santarcangelo è nota a tutti. I problemi finanziari non hanno di certo aiutato i gialloblu del tecnico Galloppa e la sfida del Manuzzi sembra davvero proibitiva, una montagna troppo alta da scalare. Ma si sa, soprattutto nel calcio, mai dire mai.

Il Cesena arriva a questa partita da super favorito e ritrova pure Biondini che torna in gruppo dopo il problema alla spalla. In forse per domani anche Benassi che ha lavorato a parte per un'infiammazione al piede sinistro e Rutjens, assente per un attacco influenzale. Sicuramente out Valeri, squalificato. Gli unici dubbi riguardano gli under: se sarà 4-3-3 giocheranno Campagna e Tortori, in caso di 4-2-3-1 spazio a Tonelli e Munari.



AC