Cesena-Santarcangelo 3-0

Tutte le teorie sui derby e presunte connesse insidie il Cesena le demolisce in 31 secondi: la tocca Ricciardo, Tortori fa la sponda e Campagna apre i giochi. Sono passati appunti 31 secondi dall'inizio quando l'ultimo superstite del Romagna Centro gonfia la rete. Pochi giri d'orologio e occasionissima per il raddoppio. La punizione sulla testa di Ciofi, sembra fatta, ma Battistini si arrangia di piede. Comincia anche la partita del Santarcangelo che coraggiosamente si propone e quasi riesce: la difesa del Cesena restituisce la cortesia, Peroni timbra una sfortunata traversa. Anche perchè tempo di cambiar campo e proprio la terza linea di Galloppa non ne vuol sapere di funzionare. Munari va via ai mille all'ora e Tortori solissimo raddoppia sotto la Mare. Di fatto dopo 9 minuti il testa-coda è risolto, ma se un merito ce l'ha il Santarcangelo è quello di non uscire dalla partita. Testa alta di Ricciardo e tris bianconero ad un passo: sul cross il colpo di testa di Noce è disinnescato da un mezzo miracolo di Battistini. Sponda opposta anche Peroni usa bene la testa e fa lavorare Agliardi. Ripresa c'è Tortori ad innescare Alessandro, girata con pochi problemi per Battistini. E segnali anche santarcangiolesi con la serpentina di De Cerchio murato al momento del tiro in porta. La chiusura anticipata del pomeriggio del Manuzzi è servita all'11'. Alessandro morbito per l'inserimento di giustezza con lob di Fortunato. E' garbage time con rotazioni di qua e di là. E palla della bandiera che Bernardi spreca sull'ottimo Agliardi. Poi un mischione a salve e un ultimo colpo di testa quando i cambi hanno già portato pubblico e squadre a sintonizzarsi sull'infrasettimanale di mercoledì prossimo.



r.c.



Daniele Galloppa (allenatore Santarcangelo) - Giuseppe Angelini (allenatore Cesena)