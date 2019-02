Olcese sbaglia porta, il Renate passa a Pesaro: 0-1

Il centravanti anticipa Saporetti e batte l'incerto Tomei, condannando la Vis al ko interno.

Di solito quando Olcese incorna in rete la Vis Pesaro esulta, stavolta invece l'argentino sbaglia porta e a far festa è il Renate. Le pantere staccano i playout col loro secondo successo esterno: ancora 0-1, come a Gorgonzola. Subito Piscopo per Simonetti che sa di essere in fuorigioco e si concede al tunnel per liberare De Sena, il cui sinistro finisce alto. Di là Pastor crossa e Venitucci offre un'involontaria sponda al limite per la girata, anche qui fuori dallo specchio, di Voltan. Olcese – nell'area giusta – da segno di sé dopo una serie di rimpalli, mancando clamorosamente il bersaglio. Subito dopo Brighenti s'incarta e perde palla su pressione di De Sena, che punta la porta ma, a sua volta, manca di istinto-killer: stecca centrale e Cincilla si salva di piede.



Questo il resoconto di un primo tempo partito forte e scemato alla distanza, nel quale il Renate è più prolifico nel conto dei corner. E proprio la bandierina, a inizio ripresa, regala l'azione da tre punti. È Venitucci a servire al centro, dove Olcese, nel sovrastare Saporetti, fa la frittata: Tomei non è né dentro né fuori dai pali e l'autorete è servita.



L'ex San Marino cerca redenzione innescando Diop in verticale, sul destro che segue Cincilla fa il paratone e Guglielmotti chiude prima che Voltan possa far tap in. La discesa a sinistra di Vannucci offre a Gomez il colpo del ko, la girata del centravanti è solo potente e Tomei riesce a tener vivo il tutto. In combutta con l'arbitro, cui sfugge il contatto in area tra Gabbani e Venitucci. La Vis si riversa in avanti: la sovrapposizione di Tessiore manda in tilt Guglielmotti, Teso non lo copre e offre lo sparo a Voltan, incapace di capitalizzare il regalo. Infine, al 95°, è la decisa uscita di Cincilla a sigillare il colpo esterno: per la Vis la magra di vittorie – una nelle ultime dieci – inizia a farsi importante.



RM