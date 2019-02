Giana Erminio-Virtus Verona 1-1

Solo un pareggio per la Giana contro il fanalino di coda Virtus Verona. Non basta ai padroni di casa un buon primo tempo

La rimonta Giana sbatte contro la voglia di sopravvivenza di una Virtus Verona che non si arrende a un destino da ultima. Barba alto dal limite e poi N'Ze su Rocco un po' con le buone e un po' no e mischione in cui un tanto al chilo ci provano un po' tutti senza fortuna. Uguale dall'altra parte, la palla di Giorico crea l'apocalisse, praticamente c'è tutto tranne il gol. Calci piazzati in serie, qui Dalla Bona con la palla che va via dritta verso Chironi. La Giana spinge e passa in modo rocambolesco, confusione della terza linea veronese, Iovine controlla, sembra perda l'equilibrio, ma riesce a toccare di quel tanto. Il vantaggio stranamente sgonfia la Giana, mentre gli ospiti si scrollano di dosso la paura. Grbac su punizione va volare in angolo Leoni. E prima dell'intervallo altra occasione con Grandolfo che ci va vicino, ma solo vicino. Ripresa, nemmeno un minuto ed eccolo il meritato pari. Il Gongonzola si squaglia in difesa, Giudici malissimo in copertura e Casarotto fa 1-1. Solo ora i padroni di casa avvertono il pericolo di non vincerla più, Perna si gira e la chiude troppo. Sempre all'attacco, Rocco si fa strada, ma non trova la porta. La cosa più bella, senza fortuna, se la intesta Palesi, destrone da fuori molto interessante che sbatte sulla traversa. Prima della fine c'è tempo di riveder Verona, ancora Casarotto, con Leoni che si distende a certificare il pari.



r.c.