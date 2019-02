Il San Marino cade a Ciliverghe decide un calcio di rigore realizzato dal centroavanti Zecchinato



Potrebbe essere stata l'ultima di Muccioli sulla panchina del San Marino. I biancoazzurri sono in piena crisi di gioco e risultati. L'ultima vittoria risale al 16 dicembre scorso. Nel 2019 3 sconfitte e 4 pareggi. I biancoazzurri non segnano da 4 partite. La sconfitta con il Ciliverghe arrivata su calcio di rigore realizzato da Zecchinato è la settima in campionato ed ora il San Marino è in piena zona play out scavalcato proprio dal Ciliverghe in classifica



l.g.