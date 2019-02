Cpiace: questa sera ore 21 ospite Federico Nofri Onofri

In studio l'ex tecnico di Teramo e Viterbese attualmente pronto a tornare in panchina. In studio Massimo Boccucci, conduce Lorenzo Giardi. Questa sera ore 21 San Marino RTV, a Cpiace si parlerà del Rimini che domani recupererà la partita con la Ternana. Ma si affronterà anche l'argomento Pro Piacenza, dopo la farsa di Cuneo



L.G.