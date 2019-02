In serie C frenano Imolese e Ravenna

Raggiunto a tempo scaduto dal Renate, il Pordenone perde due punti. L'impressione però è che non saranno decisivi per un primo posto che i friulani meritano e che hanno meritato per continuità di rendimento. Favoriti dunque nel contesto di un campionato non chiuso. Perchè Triestina e soprattutto Feralpi spingono forte. I giuliani, vincitori a Terni e i bresciani reduci da 6 successi consecutivi non mollano la presa. Continuità che manca a Monza e Vicenza sulla strada per diventar grandi. Ai berluscones non riesce mai un colpo fuori casa e anzi a Teramo i ragazzi di Brocchi sono stati costretti a rimontare. Calma piatta nello 0-0 dell'ex Lanerossi con la Fermana. In ribasso le quotazioni del Ravenna, travolto in casa Feralpi e battuta a vuoto nella corsa ai play off. Come l'Imolese che ha perso a Rimini giocando al di sotto dei suoi standard, senza togliere meriti ai biancorossi che hanno dimostrato tanto carattere utile a uscire dalla crisi e dalla zona play out. Domani la prova del nove a Terni.



r.c.