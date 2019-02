Juve sconfitta a Madrid, Lazio eliminata in Europa League e stasera tocca a Inter e Napoli

Brutto gesto dell'allenatore dell'Atletico

Notte da incubo per la Juventus, impegnata nell'andata degli ottavi di Champions League. I bianconeri tornano da Madrid con la sconfitta per 2-0 contro l'Atletico di Simeone che durante l'esultanza si lascia andare ad un gesto poco elegante indicando

il basso ventre. "L'avevo fatto in un Lazio-Bologna da giocatore - ha spiegato -, e oggi da tecnico per far vedere ai nostri che abbiamo gli attributi".

In Europa League eliminata la Lazio, battuta dal Siviglia per 2-0 nel ritorno dei sedicesimi. Stasera in campo Napoli-Zurigo e Inter-Rapid Vienna.