Europa League: Inter e Napoli sul velluto, sono agli ottavi



Tutto facile per Inter e Napoli nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. I nerazzurri si sono imposti per 4-0 sul Rapid Vienna, mentre i partenopei hanno battuto lo Zurigo per 2-0. Entrambe le italiane sono agli ottavi di finale, i cui accoppiamenti saranno sorteggiati oggi.



Davanti al proprio pubblico i nerazzurri hanno vinto 4-0 sbloccando il match già all'11' con un diagonale vincente di Vecino. Il raddoppio è arrivato già al 18' con il gol di Ranocchia, tornato titolare, con una bella girata al volo da fuori area. Nella ripresa sono arrivati i gol di Perisic e Politano a chiudere il poker.



Missione compiuta anche per il Napoli. Dopo l'1-3 dell'andata in Svizzera, al San Paolo la squadra di Ancelotti batte 2-0 lo Zurigo e conquista il passaggio agli ottavi. Brecher tiene a galla gli elvetici fino al 43' con le sue parate, poi deve arrendersi a un destro al volo di Verdi, perfettamente servito da un tocco morbido di Ounas, che poi raddoppia i conti al 75'.