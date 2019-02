Südtirol – Rimini 1-0

Rimini la trasferta è tornata tabù.

Un passo avanti e uno indietro. Il Rimini è ancora in perfetta linea con l'obiettivo salvezza, si sapeva che sarebbe stato un campionato molto sofferto e tale rimane. Parte bene la squadra di Martini. Kalombo dalla destra, la palla giunge ad Alimi che prolunga di testa, Piccioni anticipa la difesa altoatesina e la sfera finisce di pochissimo a lato della porta difesa da Nardi. E' un Rimini propositivo Caparbio Alimi nella sua azione: il numero 6 romagnolo dribbla due avversari e, arrivato al limite dell'area, fa partire un sinistro che si stampa sul montante alto. Fortunato in questa occasione il Sudtirol : la squadra di Zanetti mai pericolosa nel primo tempo.



Ripresa, il Rimini da sempre l'impressione di poter sbloccare, ma resta solo l'impressione, mentre a sbloccarla è il Sud Tirol che per oltre un'ora ha avuto il merito solo di stare in partita. Il goal farà passare una notte insonne a Martini perchè il cross di Fabbri è di facile lettura, per una difesa nutrita e schierata e che non si accorge di Romero, tutto solo appoggia di testa con Nava impossibilitato ad intervenire. Quello che preoccupa è la mancata reazione con ancora mezz'ora da giocare. Al Druso di Bolzano, Sud Tirol batte Rimini 1-0

L.G