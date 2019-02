Monza-Fano 1-0

Un'altra vittoria per il Monza che al Brianteo supera il Fano con un eurogol di Anastasio

Continua la rincorsa del Monza, al Brianteo cade anche il Fano. Chiricò forte e teso, è il primo squillo della partita. Ospiti rintanati, si vedono raramente, qui Scardina scalda i guanti a Guarna. E' una pressione costante quella dei padroni di casa, Marchi fuori e sempre l'attaccante si organizza per una conclusione che va alta dopo una deviazione che porta in dote l'angolo. Sempre Monza, D'Errico cerca il primo palo che non trova per poco, Galliani impassibile in tribuna. Il tempo si chiude dall'altra parta col colpo di testa senza pretese di Scardina. Ripresa, Voltolini attento in uscita su Brighenti prima e Chiricò poi. La ricerca del vantaggio è costante, Marchi arma D'Errico che si impalla su un difensore. Dall'altra parte rischia grosso Guarna che sbaglia il rinvio e poi rimedia sul tiro pronto di Ferrante. Il gol partita arriva con un jolly pescato da lontanissimo da Anastasio, la conclusione trova Voltolini impreparato e manda Monza in Paradiso. Galliani non ne vorrebbe più. Voltolini sorpreso nell'occasione del gol si rianima su D'Errico. Nel finale protesta il Fano, Marconi e Scardina a contatto: l'attaccante va giù, ma non è successo niente. E poi il mancato raddoppio sta nel palo colpito da Ceccarelli, quando ormai però la vittoria del Monza è cosa fatta.



r.c.