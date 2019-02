Gianluca Vialli: "La remuntada Juve è complicata ma possibile"

Gianluca Valli è stato insignito con “Il bello del calcio”, il premio internazionale della Gazzetta dello Sport istituito nel 2006, in ricordo di Giacinto Facchetti.

L'ex attaccante di Juventus e Chelsea ha ricevuto questo premio anche per la sua voglia di combattere, per l'umanità e il coraggio che ha dimostrato nella battaglia contro il cancro.



A margine della premiazione, Vialli ha ringraziato tutti per il riconoscimento e ha anche detto la sua sulle possibilità della Juventus in Champions League con i bianconeri chiamati a rimontare il 2-0 dell'andata con l'Atletico Madrid.