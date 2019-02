Coppa Italia: Lazio - Milan 0-0, poche emozioni all'Olimpico

Tutto rimandato alla sfida di ritorno in programma ad aprile a San Siro.

Più Lazio che Milan ma il risultato non si schioda, dal primo all'ultimo minuto. La prima semifinale di Coppa Italia si chiude 0-0 con i biancocelesti propositivi ma che sbagliano tutto, quando serve.

Già al 25': errore di Suso che innesca Patric. Lo spagnolo arriva al limite dell'area e calcia, palla fuori di pochissimo.

Stesso risultato qualche minuto dopo. Romagnoli respinge male ma Immobile se lo divora calciando ancora una volta a lato.

Intanto Kessiè non ce la fa e Gattuso è chiamato al primo cambio forzato, inserendo Calhanoglu prima che Milinkovic-Savic ci provi ancora una volta da fuori. La sfera termina sempre nello stesso punto, ad un metro dalla porta rossonera.



Ripresa. Ancora Lazio in avanti con due occasioni in due minuti. Stop, palleggio e tiro del “Sergente” Savic con Donnarumma, fresco di compleanno, che si distende e blocca a terra.

60 secondi dopo ci prova anche Correa. Serie di finte e conclusione debole in diagonale: nessun problema per il 99.

A 10 minuti dalla fine la chance più ghiotta. Immobile parte sul filo del fuorigioco, si invola e prova a scavalcare Donnarumma con un simil-pallonetto. La palla sbatte sul palo e percorre tutta la linea di porta senza mai entrare. L'assistente, poi, tira su la bandierina all'ultimo salvando i rossoneri.

Milan che si fa vedere solo nel finale. Acerbi annulla Piatek e l'unica occasione per il “pistolero” milanista è un colpo di testa alto dopo la rovesciata di Borini.

Poi non c'è più tempo. Il Milan esce indenne dall'Olimpico e il verdetto è rimandato alla sfida di ritorno a San Siro (23-24 aprile).



AC