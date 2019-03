Il San Marino a Crema con Christian Jidayi. Il nuovo allenatore resta un'incognita

7 risultati utili consecutivi (5 pareggi e 2 vittorie) 37 punti in classifica, il Crema è la prima squadra fuori dai play off che distano 5 punti. + 11 rispetto ad un San Marino che andrà in Lombardia senza il dopo Muccioli.



Sarà il tecnico in seconda Christian Jidayi a guidare i biancoazzurri in questa trasferta delicatissima e complicata. Squadra al vice e nuovo tecnico la prossima settimana. Forse. Perché se Jidayi dovesse fare risultato non è escluso che potrebbe essere lui, il promosso e dunque il tredicesimo allenatore di Mancini in meno di 5 stagioni. Jidayi si gioca il futuro in 90 minuti. Dopo i rifiuti di Mazza e Medri, il Presidente, sarebbe alla ricerca, usiamo il condizionale perché tutto è legato al risultato di Crema, di un profilo che possa traghettare la squadra fuori dalla zona pericolosa.



Il telefono della sede, (che presto potrebbe non essere più attivo per le note vicende burocratiche mercoledì all'assemblea generale della FSGC il San Marino non ha partecipato), scotta. Tanti gli allenatori che si sono proposti questo significa che molti sono senza lavoro, ma anche che ancora San Marino è una piazza molto ambita. I due nomi che sono usciti recentemente, Bardi e Procopio, non stuzzicherebbero il palato del Presidente. Da qui lo stop al casting almeno fino a lunedì, ossia fino al dopo Crema, quando si conoscerà il risultato e l'atteggiamento della squadra in questa delicatissima trasferta.



