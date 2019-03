Una Crema indigesta e il San Marino sprofonda nei play-out

Ancora una sconfitta per il San Marino battuto per 3 a 0 sul campo del Crema. Partita chiusa già nel primo tempo con i gol di Ganci al ventesimo e il raddoppio di Pagano al trentasettesimo. Nella ripresa il terzo gol che porta la firma di Ferrari. Il San Marino non vince in campionato da quasi tre mesi, l'ultimo successo risale al 16 dicembre dello scorso anno, 2 a 0 in casa dell' Adrense