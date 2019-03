Juventus sempre più padrona del campionato

La Juventus batte per 2-1 il Napoli al San Paolo e ora ha 16 punti di vantaggio sulla squadra di Ancelotti, seconda in classifica. La partita è segnata dall'espulsione di Meret per fallo su Ronaldo lanciato in porto a metà del primo tempo.



Silent check del Var sul fischio di Rocchi, Pjanic batte la punizione e segna. Dieci minuti dopo il raddoppio di Can. La ripresa inizia con l'espulsione del bosniaco bianconero, poco dopo Callejon accorcia per gli azzurri. Ma il rigore sbagliato da Insigne nel finale spegne le speranze dello stadio.