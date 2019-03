San Marino Calcio: è Rocco Cotroneo il nuovo allenatore

Non allena dal febbraio 2017, quando lasciò l'Olginatese.

Rocco Cotroneo è il nuovo allenatore del San Marino Calcio. L'ex tecnico di Forlì e Cesenatico, guiderà oggi il primo allenamento.



Ex centrocampista - con all'attivo 24 presenze in A con l'Empoli nell'86-'87 - Cotroneo ha iniziato ad allenare nel 2002, nel Forlì. Ha guidato i galletti fino al 2006, da lì in poi ha girato parecchie squadre: Sansepolcro, Cesenatico, Cattolica, Voghera, Lecco, Soregno e infine Olginatese, in Serie D, dal quale si è congedato a febbraio 2017.