Champions: capolavoro Juventus, Atletico rimontato

La tripletta di Cristiano Ronaldo porta i bianconeri ai quarti di finale.

Una super prova della Juventus che non sbaglia la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League e supera l'Atletico Madrid 3-0 con una tripletta di Cristiano Ronaldo. Bianconeri aggressivi dal primo minuto con Spinazzola titolare insieme a Bernardeschi. Proprio dai piedi dell'ex viola parte l'assist per Cristiano Ronaldo che firma il vantaggio bianconero al 27'. All'intervallo la Juventus è avanti 1-0 e nei primi minuti del secondo tempo è ancora Cristiano Ronaldo a firmare il raddoppio. Sul cross di Cancelo, il numero 7 bianconero salta più in alto. Oblak si allunga e la respinge, ma al di là della linea di porta, con il direttore di gara che convalida la rete grazie alla goal line technology. La Juve continua a spingere. Allegri prova anche Kean al posto di Mandzukic a 10 minuti dalla fine. Il neo entrato si divora il 3-0 in contropiede. All'84 Bjorn Kuipers vede lo sgambetto di Angel Correa su Bernardeschi e assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Cristiano Ronaldo che firma la triplettaa e il 3-0. Dopo 5 minuti di recupero la Juventus festeggia l'incredibile remuntada.