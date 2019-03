Gubbio-Ternana 1-1

Due squadre in cerca di autore o per lo meno identità e magari il derby è occasione per svoltare. Non la colgono Gubbio e Ternana che lottano e se la giocano per un tempo e poi danno l'impressione di non dannarsi l'anima per sfuggire dal pari maturato fin lì. Avvio frizzante, Casiraghi prova a mettere la firma, la traversa nega il supergol. Meglio il Gubbio nella prima parte di tempo e il vantaggio arriva conseguente alla supremazia. Spunta nel traffico la testa di Espeche a rompere l'equilibrio. Reazione ternana da derby. Magari non lucidissima, ma da derby. Fazio per Pobega, Marchegiani non ha problemi di sorta. Le Fere alzano i giri del motore, Frediani è vicinissimo al pari, solo palo per lui, niente neanche sul tap in. Prima dell'intervallo però l'1-1 arriva, nel traffico lo rimedia Bifulco che rianima la Ternana e i 250 tifosi arrivati fino a Gubbio.



Con un primo tempo così c'è aspettarsi qualcosa di diverso da quel nulla che a sorpresa sarà la seconda parte di partita. Proprio niente di niente, portieri placidamente in poltrona ad aspettare il fischio finale che non premia e non punisce nessuno, ammesso che pareggiare il derby sia una cosa che possa andar bene.