Vis Pesaro, capitan Paoli: "Solo il lavoro può farci uscire da questa situazione"

Ospite ieri sera a C Piace, il centrocampista e capitano della Vis Pesaro Lorenzo Paoli ha parlato del momento no dei marchigiani che non vincono dallo scorso 26 gennaio ed anche della stagione 2007/2008, quando Paoli militava nel San Marino Calcio.