Juventus: niente squalifica per Cristiano Ronaldo

Era attesa per oggi la decisione della UEFA sul gesto di Cristiano Ronaldo al termine di d Juventus - Atletico Madrid. L'attaccante bianconero non salterà la partita contro l'Ajax. Il provvedimento della UEFA è stato solo di natura economica proprio come nel precedente caso di Simeone. La Juventus dovrà pagare 20 mila euro.