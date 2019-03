Cesena-Pineto 1-2

Piantato con le gambe e scarico di testa come avesse paura di vincerlo il campionato, il Cesena si fa male da solo e cade al Manuzzi. Dove passa con merito un ottimo Pineto e se la botta non diventa tragedia il merito è essenzialmente del Santarcangelo che ferma il Matelica. Ricciardo per Alessandro, è solo angolo, ma in generale la manovra non scorre fluida e anzi sono gli abruzzesi a giocare di più e meglio. Orlando esterno rete. C'è troppa poca lucidità tra i bianconeri che in realtà potrebbero anche passare se solo fossero un po' più reattivi. Niente, anche quando si spalanca la porta avversaria manca sempre la cattiveria per attaccarla. L'occasione più bella di tutto il match nasce sulla corsia di sinistra e porta al tiro Munari, palla che esce questione di poco e basta così. Di là invece Pineto passa con Tomassini che nel traffico viene agganciato da Viscomi ed è rigore tutta la vita. Dal dischetto lo stesso Tomassini porta avanti l'Abruzzo. Prima dell'intervallo sussulto Cesena, Alessandro per Ricciardo, Amadio para, ma è tutto molto sporadico. Ripresa e ci vorrebbe altro per risalire, ma non c'è. Anzi il raddoppio è servito e nasce da un rinvio del portiere che pesca a bianconeri piazzati male. Andreoli e Viscomi si dividono le colpe più grosse e intanto Camplone ha fatto 0-2. Manuzzi gelato nonostante una temperatura da maggio inoltrato, Valeri per Ricciardo, l'attaccante è la controfigura del bomber immarcabile che fu. Ma quando al minuto 20, De Feudis innesca Tortori e Alessandro anticipa il portiere sembra la premessa per una bella rimonta. E invece il Pineto anzichè chiudersi continua a giocarsela e a meritarsela. A 6 giornate dalla fine il vantaggio sul Matelica scende a 4 punti e il Cesena ha ancora il destino nelle sue mani, servirebbe però il Cesena di un mese fa.



Roberto Chiesa





Simone Tomassini (Attaccante Pineto)