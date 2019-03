San Marino sempre più nel baratro: la speranza è Morga

L'ex Rimini era fermo da quasi un anno ma nel ko col Fiorenzuola ha dato il la all'unica occasione dei biancazzurri. Si punta su di lui per dare linfa all'attacco, a partire dalla sfida col Classe: un ko vorrebbe dire zona retrocessione diretta.

La seconda di Cotroneo col San Marino è praticamente un copia e incolla della prima: nessun tiro in porta e 1-0 incassato nel finale con la quarta in classifica, che stavolta però si chiama Fiorenzuola. Siamo al 4° ko in 5 gare, appendice di un girone di ritorno da incubo con 0 successi e appena 4 gol fatti, tra i quali l'unico su azione risale a 11 turni fa. Intanto le rivali danno segni di vita e se la salvezza diretta resta a +4 la retrocessione diretta, ora, è a -2. Perché il Classe ha fatto 4 punti con Modena e Pergolettese e domenica si presenta allo Sbrighi con la freccia impostata.



Viceversa, in questo San Marino c'è poco da salvare. Non il portiere Pozzi, ultimamente parecchio in difficoltà. Pure col Fiorenzuola è fatale una sua incertezza in uscita, che all'83° permette a Saporetti di inzuccare in rete la punizione di Cosi. E lo stesso era successo, nel primo tempo, sull'angolo di Guglieri, nell'occasione però Kakorri aveva toppato. E sul suo palo era arrivata pure la rete di Rivi, che però, sul filtrate di Bouhali, era in fuorigioco. Ma gettare la croce solo sul portierino sarebbe ingiusto, visto il nulla offerto in costruzione dalla squadra. L'unica occasione arriva dal neoacquisto Morga, entrato al 73° e autore di un assist gettato alle stelle da De Cristofaro. L'ex Rimini è fermo da quasi un anno, è ancora in fase di rodaggio ma dovrà subito prendersi la squadra sulle spalle. A partire dal derby col Classe, nel quale il San Marino, se vuole provare a salvarsi, non avrà alternative alla vittoria.



RM