Serie C: Rimini, esonerato Martini. Mario Petrone nuovo allenatore, manca solo l'ufficialità

Marco Martini non è più il tecnico del Rimini, fatale la sconfitta con la Virtus Vecomp Verona. Il Presidente Grassi ha scelto l'ex tecnico del San Marino Mario Petrone. Si tratta del quarto allenatore chiamato in questa stagione alla guida del Rimini. dopo Righetti, Acori, Martini, tocca all'allenatore partenopeo salvare il Rimini dalla retrocessione. Non c'è ancora l'ufficialità che verrà data, presumibilmente nella mattinata di domani.