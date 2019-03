EURO 2020: questa sera si gioca Italia-Liechtenstein

Dopo il successo con la Finlandia si cerca continuità. Calcio d'inizio alle 20.45 al "Tardini" di Parma.

L'obiettivo per l'Italia è fissato: dare seguito alla buona prestazione arrivata nella gara d'esordio con la Finlandia e continuare a vincere. Sulla carta l'avversario è quello giusto perchè al “Tardini” di Parma arriva il Liechtenstein.

La squadra del Principato è un piccolo Stato, proprio come San Marino, e viene da una sconfitta casalinga contro la Grecia. Però occhio a sottovalutarli, come dice il CT degli Azzurri Roberto Mancini.



Qualche cambio di formazione per Mancini rispetto al 2-0 con la Finlandia. In porta chance a Sirigu mentre in difesa dovrebbe esserci l'esordiente Gianluca Mancini dell'Atalanta a destra con Spinazzola a sinistra. A centrocampo confermato il doppio play Jorginho-Verratti con Stefano Sensi ad agire da mezz'ala. In avanti sembrano certi di una maglia Quagliarella e Politano assieme al volto nuovo degli Azzurri, Moise Kean.



AC