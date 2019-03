Euro2020: Italia batte Liechtenstein 6-0

Italia bene anche nel secondo match di qualificazione a Euro 2020: a Parma gli azzurri dilagano 6-0 col Liechtenstein, con doppietta su rigore del sempreverde Quagliarella e secondo gol consecutivo in nazionale per il giovane Kean.

La Spagna vince 2-0 a Malta. Svizzera-Danimarca e Norvegia-Svezia finiscono 3-3.



Si torna in campo a giugno: l'Italia sfiderà Grecia e Bosnia. Ronaldo torna oggi a Torino, dopo l'infortunio col Portogallo.

Amichevoli: Repubblica Ceca-Brasile 1-3 e Marocco-Argentina 0-1.