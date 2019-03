Cambio di guardia al Rimini. Parlano Petrone, Procopio e Grassi

Petrone: "vedo analogie con il mio San Marino". Procopio:" faremo di tutto per salvare il Rimini" Grassi:" Petrone è uno specialista e sono sicuro il Rimini si salverà"

Mario Petrone e Gianluca Procopio non dimenticano il passato biancoazzurro. Il tecnico partenopeo dichiara di vedere analogie tra questo Rimini e il suo San Marino. Petrone si dichiara molto dispiaciuto per l'attuale classifica del San Marino ma anche per la nuova collocazione lontana dal Titano. Procopio vicino alla panchina del San Marino, - dichiara- hanno fatto altre scelte e si prenderanno le loro responsabilità, darò tutto per la salvezza del Rimini". Giorgio Grassi: "Adrian Ricchiuti è un tesserato della Fiorita, Pietro Tamai si è assunto le sue responsabilità ho deciso che non si occuperà più della prima squadra ma essendo un mio dipendente farà scouting per il Rimini".