Coppa Italia serie C: il Monza in finale

Ai brianzoli basta il pareggio per 1 a 1 nella gara di ritorno con il Vicenza

​​​​​​​Quasi 5000 spettatori al Brianteo per la semifinale di ritorno tra Monza e Vicenza. Agli ospiti serve una vittoria per ribaltare la sconfitta del Menti.

La prima opportunità con lo slalom e conclusione di Reginaldo, deviata in angolo da Albertazzi.

Poco prima del quarto d'ora, il Monza trova la via del gol con lo stesso Reginaldo, rete annullata per la posizione di fuorigioco di Anastasio.

Al minuto 26, la punizione di Anastasio e palla che centra l'esterno del palo.

La pressione della squadra di Cristian Brocchi viene premiata poco dopo la mezz'ora quando il destro di Lepore, trova la deviazione di Bonetto che mette fuori causa il portiere Albertazzi. Il vantaggio del Monza dura una manciata di secondi, Marconi perde palla ingenuamente e Guerra approfitta del regalo per infilare in rete il pallone del pareggio. Partita e qualificazione riaperta ma le speranze del Vicenza svaniscono dopo 5 minuti del secondo tempo, quando il direttore di gara estrae il rosso per questa entrata Bianchi su D'Errrico.

Nonostante l'inferiorità numerica, la squadra di Colella ci prova con Arma, sinistro alto sopra la traversa. Il Monza soffre e ci vuole il salvataggio di Fossati, sull'incornata di Arma per mantenere il risultato di parità

Nel finale, secondo giallo per Amellino ed anche i padroni di casa restano in dieci. Nonostante i cinque minuti di recupero, il risultato non cambia.



Il Monza conquista la finale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente tra Trapani e Viterbese.