Partita del Cuore: il 9 marzo la sfida tra Maghi e Giornalisti

L'appuntamento è per giovedì 9 marzo allo Stadio Federico Crescentini di Fiorentino. Maghi e giornalisti incroceranno i tacchetti per una sfida a fondo benefico. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza per le iniziative del Comitato Paralimpico Sammarinese.

Un evento sportivo che rientra nel programma della 20' edizione del Festival della Magia. Un appuntamento dunque da non perdere, anche perché sport, spettacolo e beneficenza si uniranno insieme per questa sfida. In campo si sfideranno la Nazionale Prestigiatori e una selezione dei giornalisti locali allestita dalla Associazione Sammarinese Stampa Sportiva. La serata sarà allietata da esperimenti di magia già a partire dalle ore 20:30. Un'occasione per i bambini e le loro famiglie per godersi in anteprima quello che sarà il Festival della Magia. Per bocca del Mago Gabriel, organizzatore del Festival, è già stato lanciato il guanto di sfida, forti delle grandi abilità magiche dei maghi. Speaker della serata sarà il dj Gilberto Gattei, La differita della partita sarà trasmessa venerdì 10 marzo alle 20:45 su RTVSport canale 93 del digitale terrestre. In occasione della presentazione della Partita del Cuore lo stesso Mago si è esibito in un esperimento che, per ora, lo vede come unico esecutore in Europa, cioè scoprire quale tra tre candelotti riempiti con polvere da sparo era quello innescato.



Elia Gorini