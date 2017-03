Presentata la Partita del Cuore

Sport, spettacolo e beneficenza si uniscono insieme in occasione della Partita del Cuore che sarà giocata allo Stadio Federico Crescentini di Fiorentino giovedì 9 marzo alle ore 21. L'evento rientra nel 20' edizione del Festival della Magia e si propone di raccogliere fondi per l'attività del Comitato Paralimpico Sammarinese. In campo si sfideranno la Nazionale Prestigiatori e una selezione dei giornalisti locali allestita dalla Associazione Sammarinese Stampa Sporitva. La serata sarà allietata da esperimenti di magia già a partire dalle ore 20:30. Un'occasione per i bambini e le loro famiglie, come ha ricordato il Mago Gabriel, per un antipasto di quello che sarà il Festival della Magia. In occasione della presentazione della Partita del Cuore lo stesso Mago si è esibito in un esperimento, che per ora lo vede come unico esecutore in Europa, ovvero scoprire quale tra tre candelotti riempiti con polvere quello innescato. Per quanto riguarda la partita, la Nazionale Prestigiatori ha già lanciato il guanto di sfida, certi di superare i giornalisti grazie alle loro grande abilità di far scomparire il pallone.



Nel video l'intervista a Daniela del Din, presidente del Comitato Paralimpico Sammarinese .