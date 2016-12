“Un anno di Sport”: ripercorriamo gli eventi sportivi del 2016

In onda domani alle 19.45

Ci stiamo per mettere alle spalle un anno caratterizzato da tantissimi eventi sportivi. Tra i principali le Olimpiadi di Rio de Janeiro, l'oro conquistato a Baku in Coppa del Mondo di Tiro a volo da Gian Marco Berti, l'argento di Alessandra Perilli nel Trap Femminile strappato allo shoot off ad Ottobre a Roma. Il debutto della Nazionale Maggiore nelle qualificazioni al mondiale di Russia 2018 con particolare attenzione all'ottima prova in Norvegia che ha portato al goal di Mattia Stefanelli, e al ritorno della Germania sul Titano a distanza di 10 anni, con un lunghissimo post partito intriso di polemiche dopo le dichiarazioni dell'attaccante tedesco Thomas Muller. Tra le soddisfazioni, da segnalare il bronzo della Nazionale di Basket ottenuto agli Europei dei Piccoli Stati, e la qualificazione alla seconda fase della Coppa delle Regioni Uefa della Nazionale B allenata da Fabrizio Costantini. Storico il primo pareggio del Tre Fiori, nel mini torneo della Uefa Futsal Cup. E proprio poche settimane la straordinaria notizia dell'assegnazione da parte della Uefa, ad Italia e San Marino della fase finale degli Europei Under 21 del 2019. Pagina nera è senza dubbio la tragedia che ha funestato la 14esima edizione del Rally Legend. Per certi versi paradossale la vicenda doping che ha coinvolto il Judoka Karim Gharbi, per il quale proprio nei primi giorni di dicembre si è espressa la Commissione Giudicante che ha inflitto all'atleta sammarinese 2 anni di squalifica. Questi sono solo alcuni degli argomenti che saranno sviscerati lungo i 12 mesi del 2016, speciale a cura della Redazione Sportiva di San Marino Rtv che andrà in onda domani ore 19.45 su San Marino Rtv canale 73 del digitale terrestre e sul 520 di Sky. In replica alla stessa ora e sugli stessi canali, domenica 1 gennaio 2017. Un 2017 che si aprirà con le elezioni del nuovo Presidente e consiglio direttivo della Federcalcio e con l'evento clou Giochi dei Piccoli Stati d'Europa in programma a San Marino dal 29 maggio al 3 giugno



L.G