Piccoli Stati: oltre 1000 atleti ai Giochi di San Marino 2017

Lussemburgo la delegazione più nutrita, Andorra la più esigua.

Ha superato quota 1000 la conta degli atleti che parteciperanno ai Giochi dei Piccoli Stati di San Marino 2017. Lo comunica il Comitato Organizzato, che ha completato la raccolta delle Preliminary Entries by Number, confermando come i numeri siano quelli di un grande evento. Supera il migliaio, dunque, la partecipazione dei soli atleti, ai quali andranno aggiunti almeno 500 tra arbitri, dirigenti, tecnici e quant'altri.



Quella lussemburghese la delegazione più numerosa, con - ad oggi - 220 unità al seguito. Saranno 199 i sammarinesi al via, tra atleti, ufficiali ed arbitri. Di Andorra, invece, il team più esiguo, composto di appena 50 atleti.



Al momento le uniche specialità non confermate per mancanza d'iscrizione di almeno quattro nazioni sono nelle bocce, nel judo e nel tiro a volo. Riscuote buon successo l'esordio del tiro con l'arco: 63 atleti al via per otto nazioni partecipanti. Niente male per l'esordio assoluto di questo sport nella piccola Olimpiade.