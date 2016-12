150 giorni ai Giochi, arrivano le medaglie!

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese ha chiesto ai ragazzi delle scuole medie di elaborare i bozzetti delle medaglie dei Giochi dei Piccoli Stati 2017 durante le ore scolastiche di educazione artistica. Assieme ai loro insegnanti i ragazzi si sono impegnati a trovare la giusta forma e il giusto tema per il premio più prestigioso. Il Comitato Organizzatore ha preso in consegna i bozzetti selezionandone una decina. Da questi, con il parere di una giuria autorevole che preveda anche le considerazioni necessarie da parte di chi le dovrà produrre nasceranno oro, argento e bronzo!

I progetti delle medaglie, il simbolo più prestigioso di qualsiasi competizione sportiva arrivano in concomitanza con un'altra scadenza simbolica: i 150 giorni alla Cerimonia d'Apertura che cadono proprio in occasione del Capodanno.