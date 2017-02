PyeongChang 2018, Mariotti si qualifica per lo slalom speciale

Il sammarinese aveva già fatto suo il pass per il gigante. E ora sotto col Mondiale di St. Moritz.

Lo sciatore sammarinese Alessandro Mariotti raddoppia la sua partecipazione alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 aggiungendo la qualificazione allo slalom speciale a quella nel gigante, ottenuta a gennaio in Libano. Decisive le due gare disputate ieri a Monte Pora, nel bergamasco, nelle quali Mariotti ha messo a referto 122 e 125. La sua media totale è così scesa a 128, ben al di sotto del minimo – 140 – per ottenere il pass.



Non solo Olimpiadi, perché questa settimana Mariotti sarà impegnato anche ai Mondiali di Sankt Moritz: giovedì parteciperà alle qualifiche dello slalom gigante, sabato quelle dello speciale, disciplina nella quale – nell'edizione 2015 in Colorado – partecipò alla finale.