Linus condurrà SportInsieme Awards; ospite d'onore Davide Cassani

Galà del Cons

Il Gala del Cons "SportInsieme Awards" in programma il prossimo 27 gennaio si rinnova. Dopo alcuni anni in cui la conduzione è stata affidata al volto di Sky Fabio Tavelli, l'edizione 2018 sarà guidata da Pasquale Di Molfetta in arte Linus. Sarà dunque Linus per la prima volta a condurre SportInsieme Awards. Ancora non è stata data l'ufficialità ma è molto vicino l'accordo con il super ospite: il C.T. della Nazionale Italiana di Ciclismo Davide Cassani. Prime indiscrezioni anche sui candidati per l'ambito premio "Atleta dell'anno". Favorito il ciclista Federico Olei, due ori a squadre e un argento individuale ai giochi. In corsa anche Arianna Perilli con la vittoria dell'Europeo, e il tandem delle bocce Dall'Olmo - Frisoni, in questo caso sarebbe un primo premio sdoppiato.



L.G