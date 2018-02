PyeongChang 2018: tra una settimana il via

Venerdì 9 febbraio, la cerimonia inaugurale della ventitreesima edizione dei giochi invernali che hanno già stabilito un nuovo record, quello dei Paesi partecipanti. Saranno 92 le nazioni in gara, 4 in più rispetto alle Olimpiadi di Sochi 2014. Il presidente del CIO Thomas Bach è già arrivato in Corea ed ha visitato sia gli uffici del comitato organizzatore che il villaggio olimpico. La delegazione sammarinese partirà alla volta di PyeongChang martedì 6 febbraio mentre il capo delegazione del Titano, Gian Luca Gatti volerà in Corea con due giorni d'anticipo, domenica 4 febbraio.