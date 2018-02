PyeongChang 2018, Mariotti è partito per la Corea

Gareggerà nello slalom gigante, il 18 febbraio, e nello slalom speciale, il 22 febbraio. Con lui c'è l'allenatore Denis Pauletto, in Corea li attende il capo delegazione Gian Luca Gatti.

Le Olimpiadi Giovanili a Lillehammer nel 2016, i Mondiali di Vail/Beaver Creek nel 2015 e di Sankt Moritz nel 2017 e ora i Giochi veri e propri, a PyeongChang. Alessandro Mariotti ha già parecchie partecipazioni importanti nel suo curriculum di sciatore, adesso però lo attende l'appuntamento principe, quello di norma ritenuto il coronamento della carriera di un atleta. Ossia l'Olimpiade, nel suo caso quella invernale e sudcoreana, nella quale sarà l'unico rappresentante di San Marino. Stasera lui e il suo allenatore Denis Pauletto saliranno sull'aereo che da Roma, dopo mezza giornata di viaggio, li porterà a Seul. In Corea troveranno il capo delegazione Gian Luca Gatti e il presidente e il segretario generale del CONS, Gian Primo Giardi ed Eros Bologna.



Grazie ai risultati ottenuti nelle qualificazioni, a PyeongChang Mariotti gareggerà sia nello slalom gigante, il 18 febbraio, che nello slalom speciale, il 22 febbraio. Insieme a lui ci sarà il meglio dello sci mondiale, al quale il biancazzurro cercherà di avvicinarsi il più possibile. "Sicuramente sarà difficile entrare nelle prime 30 posizioni, quelle che di solito si vedono in tv - dice Mariotti - spero però di avvicinarmi il più possibile. A livello di sensazioni e tranquillità punto più sul gigante, è meno insidioso. Però dal punto di vista tecnico sembra che io sia più portato per lo speciale".



RM



Nel servizio le parole di Alessandro Mariotti, unico atleta sammarinese in gara alle Olimpiadi di PyeongChang.