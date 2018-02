PyeongChang: domani la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali

Al via in Corea del Sud le Olimpiadi invernali di PyeongChang. Domani la cerimonia di apertura. Anche la sorella del leader Kim sarà presente nella delegazione nordcoreana, che arriverà in aereo. L'Onu ha tolto intanto le sanzioni a uno dei delegati di Pyongyang ai Giochi.

Lo sciatore sammarinese, Alessandro Mariotti, è in Corea del Sud. Tra 10 giorni gareggerà nello slalom gigante, mentre il 22 l'atleta sarà al cancelletto di partenza dello slalom speciale.