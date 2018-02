Giochi: Bronzo per Windisch, Italia 4^ in ghiaccio figura

Italia quarta nel team event del ghiaccio figura alle Olimpiadi

invernali di PyeognChang, in Corea del Sud. Intanto ieri è arrivata la prima medaglia per l'Italia: nella 10 km sprint bronzo di Windisch, che oggi è di nuovo in gara nella 12,5 km a inseguimento. Cercherà il podio anche la Lollobrigida sulla pista lunga. Gigante donne rinviato a giovedì causa forte vento.