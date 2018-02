17 febbraio 1984: Sci alpino, primo oro olimpico femminile

Nello slalom speciale dei XIV Giochi Olimpici invernali di Sarajevo 1984, in Jugoslavia, Paoletta Magoni ha vinto il primo oro olimpico dello sci alpino femminile italiano.



Nella prima manche si è classificata terza, ma nella seconda ha fatto registrare il miglior tempo, vincendo la medaglia d'oro con 91 centesimi di vantaggio sulla francese Perrine Pelen.



Una giornata storica per lo sport italiano, considerando anche l'età (19 anni) e il fatto che il sesto posto è il suo miglior piazzamento in gare della Coppa del Mondo.