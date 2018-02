Solo applausi per Alessandro Mariotti

Il sammarinese chiude al 65' posto su 110 atleti lo slalom gigante. Medaglia d'oro per Marcel Hirscher.

Alessandro Mariotti ha chiuso al 65' posto assoluto lo slalom gigante olimpico di PyeongChang2018.



Il sammarinese che partiva con il pettorale 101 è riuscito a portare a termine entrambe le manche nonostante l’enorme difficoltà del tracciato, ghiacciato e molto tecnico mettendosi alle spalle ben 55 atleti.



Nella prima manche Alessandro Mariotti ha concluso la sua gara con il tempo di 1.21.66 a oltre 13 secondi dalla medaglia d'oro Marcel Hirscher.



Nella seconda manche il distacco dal leader è stato di 11.48 per un totale finale di 24.83 di ritardo, che permette comunque ad Alessandro Mariotti di concludere in 65' posizione la sua prima storica gara alle Olimpiadi Invernali.



A seguire l'atleta biancoazzurro il Segretario Generale del CONS Eros Bologna e la famiglia di Alessandro, partita da San Marino per seguire la gara del portacolori del Titano.



