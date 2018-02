PyeogChang: questa notte Mariotti torna in pista

Slalom speciale questa notte al quale San Marino sarà al via ancora una volta con Alessandro Mariotti. Consegnato il pettorale numero 99 per il portacolori biancazzurro. 108 gli atleti al via. La partenza è stata anticipata di 15 minuti per la concomitanza con la combinata femminile. Lo slalom olimpico si aprirà dunque alle 10 locali, le 2 di notte a San Marino e Mariotti dovrebbe scendere alle 11.30 circa (le 3.30 sul Titano). La seconda manche è prevista invece per le 13.30 e prendervi parte è il primo obiettivo del sammarinese che dopo la buonissima prestazione in gigante vorrebbe bissare in slalom.